"Зеленський може закінчити війну на Донбасі!" Американський дипломат вказав на важливий нюанс

Президент України Володимир Зеленський може закінчити війну з Росією на сході країни.

Про це на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив американський дипломат і колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, передає "Апостроф".

"Володимир дуже успішний бізнесмен. Він отримав понад 73% підтримки, він розумна людина, планує закінчити війну на Сході на українських умовах і побороти корупцію. Я думаю, він це зможе зробити", - зазначив він.

За словами Тейлора, якщо Зеленський продовжить курс на відновлення миру на Донбасі, боротьбу з корупцією, курс на вступ в ЄС і НАТО, тоді відносини США і України будуть все міцніше і міцніше.

Володимир Зеленський

Також він прокоментував переговори українського лідера з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Путін тричі спілкувався із Зеленським по телефону. Я не думаю, що він часто спілкувався по телефону з Порошенком. Я вважаю дуже правильно, що президенти Росії і України почали говорити один з одним, є якийсь прогрес, чого не вистачало раніше. І Зеленський отримав величезну перемогу, коли повернув політв'язнів з Росії. Є потенціал для конструктивного діалогу", - підкреслив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв завершити війну на Донбасі якомога швидше, але при цьому не йти на неприйнятні компроміси.

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