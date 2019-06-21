Зеленський може ветувати закон з нормами про імпічмент: про що мова

Президент Володимир Зеленський може накласти вето на закон про тимчасові слідчі комісії парламенту через велику кількость порушень під час голосування.
Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
"Президент чітко сказав, що не підпише жодного закону, в якому було кнопкодавство або допущено інші великі порушення регламентних процедур. Тому ми зараз уважно вивчаємо ці питання", – зазначив він.
Стефанчук додав, що рішення щодо закону про ТСК буде прийнято найближчим часом.
"Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там близько 10 порушень і суперечностей Конституції України. Рішення буде прийматися окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", – акцентував він.
Володимир Зеленський
Крім цього, представник глави держави у ВР закликав ЗМІ передавати в Офіс президента дані "кнопкодавство" при прийнятті законів.
Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада прийняла законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами.
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