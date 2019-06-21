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Зеленський може ветувати закон з нормами про імпічмент: про що мова

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Президент Володимир Зеленський може накласти вето на закон про тимчасові слідчі комісії парламенту через велику кількость порушень під час голосування.

Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

"Президент чітко сказав, що не підпише жодного закону, в якому було кнопкодавство або допущено інші великі порушення регламентних процедур. Тому ми зараз уважно вивчаємо ці питання", – зазначив він.

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Стефанчук додав, що рішення щодо закону про ТСК буде прийнято найближчим часом.

"Щодо закону про тимчасові слідчі комісії. Ми його зараз вивчаємо. І ми вже бачимо, що там близько 10 порушень і суперечностей Конституції України. Рішення буде прийматися окремо з цього питання. Я думаю, це буде найближчим часом", – акцентував він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Крім цього, представник глави держави у ВР закликав ЗМІ передавати в Офіс президента дані "кнопкодавство" при прийнятті законів.

Нагадаємо, що 6 червня Верховна Рада прийняла законопроект про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про забезпечення особистого голосування народними депутатами.

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Особи
Руслан СтефанчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
импичмент
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