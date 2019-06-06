"Зеленський може програти війну!" Журналіст розкрив "трагедію" нового президента

Новий президент України Володимир Зеленський може не виправдати очікувань своїх виборців і "програти війну".

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін в блозі на "Крим.Реаліі", зазначивши, що кожен глава держави в Україні стає заручником завищених очікувань.

"Від нього очікують чудес – і голосують за чудеса. А потім настає неминуче розчарування – бо виборець раптово виявляє, що чарівної палички у президента немає. Зате є економічні закони, дефіцит ресурсів і брак кадрів. І будь-який новий фаворит дуже скоро виявляється в ролі вигнанця. Так відбувається вже 28 років. І складно уявити – що може уберегти Володимира Зеленського від цієї долі", - написав він.

За словами Казаріна, український виборець хоче, щоб президент закінчив війну. Тому що для обивателя війна – це витрати і дискомфорт. З її закінченням пов'язані помилкові очікування, наприклад, що країна стане комфортніша, багатша і безпечніша.

Володимир Зеленський 24 канал

"Але в тому й річ, що Зеленський не може закінчити війну – він може її лише програти. Програш, в свою чергу, означатиме розкол в країні, заворушення і – потенційно – хвилю насильства. До того ж, самій Росії немає ніякого резону поводитися так, щоб за підсумками "миру" Україна посилювалася і багатіла. Швидше навпаки", - пояснив журналіст.

Він додав, що в результаті вибір простий - або Володимир Зеленський програє війну – і країна буде розплачуватися за це, бо він її продовжить – і країна знову ж буде за це платити, в обох варіантах бюргерський хеппі-енд не проглядається.

"Трагедія Володимира Зеленського саме в тому, що у нього немає опції "догодити всім". Він може або взяти в союзники здоровий глузд – і тоді через півроку його рейтинг почне падати. Або спробувати пограти в "чего изволите", витратити накопичені резерви, позбавити країну подушки безпеки, обнулити скромні досягнення, занурити Україну в неминучі наслідки і кризу – і знову-таки забрати собі лаври "козла відпущення", - зазначив Казарін.

Він підкреслив, що різниця між варіантами досить проста, розплата за відповідальну поведінку настане трохи раніше, ніж розплата за безвідповідальну, але в першому випадку Зеленському вдасться зберегти після себе країну, а в другому – не факт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленського спіймали на плагіаті, він скопіював промову свого попередника Петра Порошенка.

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