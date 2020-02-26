Офіс президента розглядає нардепа від "Слуги народу" Олександра Завітневича кандидатом на пост віце-прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у фракції СН.

"Люди в ОПУ повертаються до старої концепції – варто Гончарука посилити віце. Зараз в ОПУ обговорюють кандидатуру на віце-прем'єра з питань промисловості нашого Сашу Завітневича. Даю 80% ймовірності, що він і буде віце", – стверджують в "Слузі народу".

Завітневич очолює комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Також він – один із співзасновників Смілянського ливарного заводу. У 2016 році заснував ТОВ "МТІ" – підприємство, що надає в оренду обладнання та машини, займається механічною обробкою металічних виробів та гуртовою торгівлею обладнанням для видобувної галузі та будівництва.

Другою засновницею та директором ТОВ "МТІ" є дружина Завітневича – Наталія. У 2012 році вона давала коментар журналістам Forbes як однокласниця Зеленського.

Олександр Завітневич pravda.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, недавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зараз розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів. При цьому чутки про своє можливе звільнення він спростував.

При цьому в ЗМІ активно обговорюється варіант з призначенням бізнесмена Сергія Тігіпка на пост прем'єра, з яким ведуться переговори. Президент Володимир Зеленський підтвердив напередодні, що зустрічався з ним.

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