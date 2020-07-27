Зеленський може поїхати до Трампа до виборів: посол розкрив план

Марина Ліснічук Політика 10:25, 27.07.2020

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, про плани здійснити який йшлося ще на початку року, може відбутися навіть до президентських виборів у цій країні.

Нині дипломати працюють над серйозною, добре підготовленою поїздкою, а не візитом заради візиту. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав посол України в США Володимир Єльченко.

За його словами, мається на увазі візит з обов'язковим відвідуванням двох або більше штатів. Так, у США нині триває підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, штат Техас, який може відкрити саме Зеленський.

"Це могла б бути поїздка в Каліфорнію, поки що жоден український президент там не був. Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростаюча діаспора в США. У Сіетлі й біля нього, за нашими даними, вже працює до 70 тисяч українців – це та кількість, яка склалася за останні десять років, нова діаспора", – розповів посол.

Крім цього, додав він, потрібно підготувати торговельні та угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

"У нас є декілька серйозних проєктів, вони в стадії підготовки до реалізації", – запевнив Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на початку березня в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський заявив про розчарування тим, що за 10 місяців досі не отримав запрошення відвідати США з офіційним візитом.

  • Зі свого боку надзвичайний і повноважний посол України в США Володимир Єльченко заявив, що візит президента Зеленського в Білий дім не гіпотетичний, а дійсно має відбудуться.

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