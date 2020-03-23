Медведчук може прийти до влади в Україні: Портников описав сценарій

Президент України Володимир Зеленський може піти у відставку, а лідер Опозиційної платформи "За життя" Віктор Медведчук має всі шанси стати новим спікером ВР чи навіть в.о. голови держави.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український журналіст і публіцист Віталій Портников. За його словами, цей варіант розвитку подій видається досить реалістичним через поглиблення соціально-політичної кризи в Україні, з якою в Офісі президента поки що не можуть впоратися (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"На сьогодні це може виглядати політичною фантастикою. Але ми говоримо про період, коли стане зрозуміло, що новий уряд України не здатний виправити ситуацію в економіці, коли почнуться затримки з виплатами по зарплатах і пенсіях, коли може відбутися дефолт української економіки і робитимуться все суперечливіші заяви в діалозі поміж Москвою і Києвом. З поглибленням кризи чинного спікера ВР відправлять у відставку, на його місце виберуть нового. Ним може стати Віктор Медведчук, який після відставки президента також може стати на деякий час виконувачем обов'язків глави держави. Такий варіант можливий після отримання гарантій від Зеленського про його швидку відставку", – запевнив Портников.

Володимир Зеленський і Віктор Медведчук

За його словами, Медведчук у цій ситуації з'явиться як рятівник від неминучого краху так само, як він з'явився перед 2004 роком як новий керівник адміністрації тодішнього президента Леоніда Кучми.

"Він був людиною, яка мала забезпечити проросійський крен президента України і врятувати його від того політичного краху, що намітився після ситуації з Гонгадзе і був подовжений справою з “кольчугами”. Результат появи Медведчука ми знаємо, це Майдан 2004 року, а також глибока політична та економічна криза в країні. Друга поява Медведчука призведе до таких самих результатів, тільки до цього додасться втрата Україною нових територій на сході та південному-сході країни. Це і є найголовнішою метою російського політичного керівництва на чолі з Володимиром Путіним", – підсумував публіцист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку російського економіста Андрія Ілларіонова, президент Володимир Зеленський випадково виграв вибори, однак він так і не навчився бути президентом.

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