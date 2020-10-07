Зеленський: ми впевнено йдемо до повноправного членства в Євросоюзі, отримали позитивну відповідь

Президент України Володимир Зеленський назвав головним підсумком саміту Україна-ЄС, який минув у Брюсселі 6 жовтня, рух до повноправного членства в Євросоюзі.

Про результати зустрічі в Брюсселі Зеленський написав у своєму Telegram-каналі. Він заявив, що Україна отримала позитивну відповідь від ЄС.

"Ми впевнено йдемо до повноправного членства в Євросоюзі. І це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі. Членство не як самоціль, а як визнання наших цінностей", – повідомив президент.

Також він зазначив, що Україна "переросла" чинну угоду про асоціацію.

"Україна вже точно переросла чинну Угоду про асоціацію і прагне до його поновлення. До великих амбіцій і глибини. І так, ми отримали позитивну відповідь від Євросоюзу", – написав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що, за підсумками саміту, Україна отримає "промисловий безвіз" і "відкрите небо" з Євросоюзом.

Ще одним підсумком зустрічі в Брюсселі глава держави назвав допомогу ЄС в отриманні вакцини від COVID-19, коли вона з'явиться і не викликатиме сумнівів у вчених.

Також Зеленський наголосив, що повністю знято всі побоювання щодо безвізового режиму для українців.

Зеленський перерахував підсумки саміту Україна-ЄС. Telegram-канал Володимира Зеленського

Президент заявив про рух до повноправного членства в ЄС. Telegram-канал Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі 22-го саміту Україна-ЄС в Брюсселі, який став першим реальним двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, проведеним фізично з моменту початку пандемії COVID-19.