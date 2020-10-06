Різке зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 в Україні є наслідком безпорадності й непрофесійності влади, яка залишила людей із хворобою сам на сам.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Водночас політикиня наголосила, що нині не час з’ясовувати стосунки – потрібно об’єднувати ресурси, залучати фахівців і створювати єдиний національний штаб, який взяв би на себе координацію дій державних органів та місцевого самоврядування.

На переконання Тимошенко, це завдання вже не окремих міністерств чи відомств – відповідальність повинен взяти на себе президент.

"Нам зараз потрібна узагальнена система управління країною, яку за своїми повноваженнями може здійснити тільки президент на базі національного штабу. І діяти треба негайно!" – запевнила лідерка партії.

Тимошенко наголосила, що "Батьківщина" пропонувала системну стратегію дій ще тоді, коли пандемія лише починалася, – стратегію, що базується на досвіді її уряду, що також зіштовхнувся з загрозою епідемії.

"Головною метою дій влади має бути захист людей. Для цього потрібна єдина для всієї країни гаряча лінія, до якої могли б звернутися усі, хто відчув симптоми хвороби. Головний акцент має бути зроблений на тестуванні потенційних хворих вдома, для чого мають бути залучені мобільні бригади. Важливо, щоб тестування і лікування було безкоштовним, а самотні люди були забезпечені продуктами та предметами першої необхідності. Це вимагає зусиль не одного міністерства охорони здоров’я, а усієї виконавчої та законодавчої влади", – підкреслила Тимошенко.

Вона також наголосила на необхідності перебудови усієї системи охорони здоров’я, національної безпеки та економічної політики – відповідно до викликів, що тепер постали перед країною.

"Українці мають бути впевнені, що країна зможе забезпечити себе усім необхідним, і саме на це мають бути спрямовані усі наші ресурси", – пояснила лідерка "Батьківщини".

Вона висловила жаль, що влада втрачає час, але нічого по суті не робить для вирішення цих завдань.

"Ми не раз пропонували допомогу, і зараз готові допомогти, головне, щоб влада чула, чула фахівців і чула звичайних людей", – зауважила Тимошенко.