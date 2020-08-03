Українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським, має визнати провал режиму припинення вогню по всій лінії фронту, адже ігнорування Верховним Головнокомандувачем реальної ситуації на фронті підриває бойовий дух армії.

Про це у колонці для видання НВ написав дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв. На його переконання, порушення перемир’я в перші ж хвилини російськими силами ставить Зеленського перед вибором: або ігнорувати триваючі обстріли, вдаючись до словесної казуїстики, і тим самим підривати бойовий дух армії, або ж визнати провал чергового перемир’я.

"Проблема у Москві, звідки продовжують свідомо керувати вибудуваним за роки протистояння з Україною механізмом "контрольованої ескалації" на Донбасі", – зазначив він.

Єлісєєв зазначив, що посилення міжнародних санкцій допомогло б у відстоюванні української позиції під час мирних переговорів.

"Наразі на треку мирного врегулювання на Донбасі події розвиваються не за українським сценарієм, як би не намагалися продати це в якості "прориву". Безуспішні спроби домовитися з Росією, в тому числі шляхом телефонної розмови між главами держав, вкотре показують, що такі домовленості можуть запрацювати лише за умови посилення міжнародного санкційного тиску на Кремль та ініціативності, наполегливості і послідовності української переговорної команди", – підкреслив Єлісєєв.

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