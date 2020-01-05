"Зеленський має відповісти": депутати звернуться до СБУ через "Сватів" та скандальний приїзд Dr Alban

Депутати від партії "Європейська Солідарність" підготували низку запитів до СБУ і президента України Володимира Зеленського щодо порушення законодавства і дозволу на в’їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму та публічно називають півострів спірною територією.

Про це у своєму Фейсбуці написала депутат партії Ірина Геращенко. За її словами, мова йде про актора серіалу "Свати" Федора Добронравова і шведського співака Dr Alban, який попри відвідини Криму, виступив на новорічному шоу "Вечірній квартал".

Шведський співак Dr Alban та Володимир Зеленський

"Dr Alban виклав в мережу фото з президентом і подякував йому, що той в обхід заборони допоміг в’їхати в Україну. Закривати очі на порушення українських кордонів – це сприяти легітимізації анексії Криму. Це неприпустимо. Неможливо навіть уявити собі, щоб будь-яка країна з такою легкістю прощала неповагу до територіальної цілісності і суверенітету, закривала очі на підспівувачів окупантів. Тому ми звернемось до СБУ та президента з питання щодо порушення українських законів. До речі, після нашого запиту до СБУ щодо журналістів " Звєзди" на Майдані, їх таки видворили з України. І це правильно", – підкреслила депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політик Борислав Береза закликав народних депутатів написати запит в СБУ з питанням, "на якій підставі пускають порушників закону, що забороняє в'їзд в Україну будь-яким іноземцям, які відвідують окупований Крим".

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