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5 січня • оновлено в 14:29
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"Зеленський має відповісти": депутати звернуться до СБУ через "Сватів" та скандальний приїзд Dr Alban

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Депутати від партії "Європейська Солідарність" підготували низку запитів до СБУ і президента України Володимира Зеленського щодо порушення законодавства і дозволу на в’їзд в Україну особам, які підтримали анексію Криму та публічно називають півострів спірною територією.

Про це у своєму Фейсбуці написала депутат партії Ірина Геращенко. За її словами, мова йде про актора серіалу "Свати" Федора Добронравова і шведського співака Dr Alban, який попри відвідини Криму, виступив на новорічному шоу "Вечірній квартал".

Шведський співак Dr Alban та Володимир Зеленський

Шведський співак Dr Alban та Володимир Зеленський

"Dr Alban виклав в мережу фото з президентом і подякував йому, що той в обхід заборони допоміг в’їхати в Україну. Закривати очі на порушення українських кордонів – це сприяти легітимізації анексії Криму. Це неприпустимо. Неможливо навіть уявити собі, щоб будь-яка країна з такою легкістю прощала неповагу до територіальної цілісності і суверенітету, закривала очі на підспівувачів окупантів. Тому ми звернемось до СБУ та президента з питання щодо порушення українських законів. До речі, після нашого запиту до СБУ щодо журналістів " Звєзди" на Майдані, їх таки видворили з України. І це правильно", – підкреслила депутат.

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"Зеленському байдуже до Криму": у Порошенка відрегували на скандальний приїзд Dr. Alban

Як повідомляв OBOZREVATEL, український політик Борислав Береза закликав народних депутатів написати запит в СБУ з питанням, "на якій підставі пускають порушників закону, що забороняє в'їзд в Україну будь-яким іноземцям, які відвідують окупований Крим".

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт Заборона російських зірок в Україні Заборона серіалу "Свати" в Україні
Особи
Ірина Геращенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Крим Свати
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
У нашей старой свинины геращенко жёстко подгорел пердак - и она завыла в экстазе ))
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Кузнецова Елена
Кузнецова Елена
Почему-то помнится что власти Украины в 2014 году аннексию Крыма поддержали. Сопротивления не было. Порошенко пять лет её признавал. Что вообще означает статья.
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