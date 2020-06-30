Зеленський: реформи – це коли в кишені є гроші

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабміну і Верховної Ради.

Як ідеться на сайті Офісу президента, Зеленський зазначив, що говорити про ефективність будь-якої реформи можна тільки в тому разі, коли вона є результативною.

"Будь-яка реформа – це насамперед результат. Коли ти йдеш вулицею і почуваєшся в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість", – зазначив він.

За словами президента, реформи також вимагають сміливості і швидких дій.

"Люди разом із владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що для мене реформи", – сказав Зеленський.

"Глава держави наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проєкту "Велике будівництво"", – йдеться у повідомленні ОП.

Зеленський додав, що головне завдання Нацради реформ – "зробити все, щоб нам усім хотілося жити в Україні".

Відбулося перше засідання Нацради реформ. Фото - сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL, 23 червня Володимир Зеленський затвердив склад Національної ради реформ, вибравши тих, хто працюватиме разом з ексглавою Грузії Міхеілом Саакашвілі.