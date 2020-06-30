Зеленський: реформи – це коли в кишені є гроші

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабміну і Верховної Ради.

Як сказано на сайті Офісу президента, Зеленський зазначив, що говорити про ефективність будь-якої реформи можна тільки в тому випадку, коли вона є результативною.

"Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш по вулиці і відчуваєш себе в безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість", – зазначив він.

За словами президента, реформи також вимагають сміливості і швидких дій.

"Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що для мене реформи", – сказав Зеленський.

"Глава держави наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я. Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проекту "Велике будівництво"", – сказано в повідомленні ОП.

Зеленський додав, що головне завдання Нацради реформ – "зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні".

Відбулося перше засідання Нацради реформ. Фото - сайт президента України

Як писав OBOZREVATEL, 23 червня Володимир Зеленський затвердив склад Національної ради реформ, вибравши тих, хто буде працювати разом з ексглавою Грузії Міхеілом Саакашвілі.