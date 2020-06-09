Президент України Володимир Зеленський розповів, що одного разу мало не потрапив в авіакатастрофу.

В інтерв'ю "Українській правді" голова держави повідомив, що у нього в житті був випадок, коли літак міг розбитися. При цьому літати він не боїться.

"Було кілька моментів в житті через літаки, після цього я не боюся. Був один момент, ми падали. Після цього психологічно дуже важко зайти в літак", – згадував гарант.

Володимир Зеленський

Також він згадав "страшну історію" з авіаперельотом, яка трапилася з ним за кордоном.

"Летіли в Грецію, не могли нормально приземлитися через бічний вітер. Заходили, навіть не пам'ятаю, чотири чи скільки раз. Люди в літаку, щоб ви розуміли, молилися – дуже голосно "Отче наш", – поділився Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента України Володимира Зеленського помітили за покупкою продуктів в одному з супермаркетів Києва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!