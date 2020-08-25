Зеленський: Крим – наша територія. Ми повернемо його назад

Росія не хоче говорити про Крим в "нормандському форматі". Але він є українською територією і повернеться назад.

Про це заявив в в інтерв'ю Euronews президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що піднімав питання анексованого Росією півострова в "нормандському форматі", але його не захотіли обговорювати.

"Коли мова заходить про Крим, ситуація, я думаю, ще складніша. Скажу вам чесно, я багато про це думав. В "нормандському форматі" ніхто не хоче говорити про Крим, тим більше Росія. Я підняв це питання. Але ми весь час присвятили Донбасу. Росія не хоче про це говорити, ми все це розуміємо", – сказав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що серйозної міжнародної платформи для обговорення проблеми Криму немає.

"Немає серйозного і ефективного майданчика для обговорення цього питання, крім наших міжнародних переговорів і домовленостей з нашими зарубіжними партнерами, які призвели до санкцій і тиску на Росію за незаконну анексію Криму", – зазначив президент.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам України за санкції щодо Росії.

"Але Крим – наша територія. Ми повернемо його назад", – підкреслив Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не має наміру обговорювати питання анексії Криму в Мінському процесі, тому для цього потрібні нові міжнародні майданчики.