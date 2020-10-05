Владимир Зеленский – краш-тест для постмайданной Украины. Проверка на прочность и выносливость. Весь этот эксперимент должен дать ответ на вопрос, насколько вандалоустойчивой является наша конструкция.

Шестой президент страны это носитель ценностей выживания. Они сформировалась в Украине за столетия колониального статуса. Благодаря им украинцы выживали в тот момент, когда решения о будущем принимались в чужих и враждебных столицах.

Одна из таких ценностей – это вера в игру с нулевой суммой. Подход очень прост: ресурс ограничен и за него надо сражаться. Твоя победа обязательно означает чужое поражение. Человек человеку волк. Чужое счастье воспринимается как украденное у тебя.

Подобный подход приводит к дефициту доверия. Отсюда рождается вся традиционная украинская история про кумовство. Верим только лишь близкому кругу. Только тем, кого знаем. Выбирая между лучшими и своими мы выбираем своих. И нет ничего удивительного в том, что выбрав Зеленского страна заодно выбрала еще и 95-й квартал.

Другая ценность выживания – это коррупция. В колониях право и закон придуманы чужаками и обслуживают чужаков. А потому жители колоний привыкли их игнорировать. Возможность схитрить или подкупить воспринимаются как то, что дарит тебе шанс.

Вдобавок, технологии выживания обрекает нас на короткие горизонты. Карьеру воспринимают как возможность устроить ближайшее окружение. Долгосрочные стратегии отвергают. Популизм – это привычка проедать сегодня ресурс завтрашнего дня. И популизм работает в Украине именно потому, что о завтрашнем дне у нас думать не принято.

В результате, мы живем в стране сформированных чиновничьих каст. Суды – не про справедливость, а про судей. Прокуратура – не про законность, а про прокуроров. Замкнутый круг ломается открытыми конкурсами и рыночными зарплатами, но против них легко восстает наш внутренний жлоб. Не желая платить рыночное, страна сама себе увеличивает коррупционный налог.

Ценности выживания не просто противоречат идее комфортного государства. Они противоречат идее государства как такового. Потому что отвергают идею общей судьбы. Зачем платить налоги, если их потратят на кого-то еще? Зачем строить общее, если можно ограничиться персональным?

Проблема в том, что вся эта матрица противоречит той задаче, которая перед нами стоит. Бегство от России требует от нас становиться Европой. Но западные ценности не имеют ничего общего с теми, что укоренились в Украине.

В рамках западных ценностей компромисс – не поражение, а взаимовыгодная история. Он – основа любого сотрудничества, а сотрудничество базируется на доверии. Если ты хочешь развития – ты вынужден верить тому, кто напротив. Даже если не крестил с ним детей, не выступал на сцене и не служил в армии. Вдобавок, доверие позволяет экономить. На высоте заборов и толщине входных дверей. На охранниках и юридических процедурах. В конце концов, недоверие попросту обходится дорого.

Еще одна европейская ценность – это свобода. Которая обязательно дополняется ответственностью. Человек человеку не волк, а объект заботы. Солидарность как умение работать сообща.

Наши ценности нуждаются в адаптации. Импульсом к этому стали второй Майдан и война. Это были истории про жертвенность и солидарность. Про ответственность и сотрудничество. Активное меньшинство ацептировало новый опыт. Но шестой президент страны вряд ли к этому меньшинству принадлежит.

Владимир Зеленский – случайный президент. Сыгравший в чужую игру и оказавшийся в чужом сценарии. События пяти постмайданных лет были для него в лучшем случае материалом для шуток. И сам по себе он лишь зеркало. В котором отражаемся мы и страна. Он олицетворение всего того, к чему приучала себя Украина за столетия жизни в колониальном статусе. Всего того, от чего нам нужно себя отучить.

Если только мы не собираемся проиграть эту войну.