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"Конкурує з Януковичем": Портников пояснив, навіщо Зеленському скандал із парадом

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Скандальне рішення президента України Володимира Зеленського про відмову від військового параду на День Незалежності – це не прагнення бути спадкоємцем Віктора Януковича, а спроба конкурувати з ним.

Про це написав журналіст Віталій Портников у своєму блозі для "Еспресо", уточнивши, що це прагнення обігнати соратників експрезидента-утікача з колишньої Партії регіонів.

"Передвиборчі рейтинги показують, що віртуальній партії нового президента буде не так вже й просто створити "монобільшість" у Верховній Раді. Але Зеленський і починав метушню з літніми виборами заради цієї "монобільшості", – пояснює Портников.

Зеленський і Янукович

Зеленський і Янукович

Він додав, що тільки формування такої більшості може зменшити залежність колишнього шоумена, а нині президента від акціонерів його політичного проекту, а коаліція з політичними силами-конкурентами – збільшити.

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За словами Портникова, ні для кого не секрет, що велика частина електорату Зеленського в другому турі виборів – це жителі східних і південно-східних областей країни, серед яких і колишній електорат Партії регіонів, і сучасний електорат "Опозиційної платформи", і "Опозиційного блоку". Він нагадав, що зараз кум президента Росії Віктор Медведчук завдяки скандальному телемосту нарощує рейтинги і змушує Зеленського робити заяви, які можуть позбавити його партію підтримки проросійського електорату.

"Ось Зеленському і доводиться "посилати сигнали" тим, хто проголосував за нього в другому турі виборів глави держави, а на парламентських виборах збирається підтримати партію Бойкf і Медведчука", – пояснив журналіст.

Однак, вважає Портников, такі сигнали посилюють недовіру до президента з боку активної частини населення і "закладають міну вповільненої дії під хитку конструкцію нової влади".

"Зеленський, який ніколи не був активним учасником політичних і суспільних процесів у країні, явно недооцінює важливість громадської реакції та небезпеку протистояння з тими, хто не тільки ходить на вибори, а й виходить на вулиці. І в цьому він дійсно дуже нагадує Януковича", – підсумував журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що на 24 серпня, в День Незалежності, повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду 10 липня він доручив Міністерству фінансів і Міністерству оборони порахувати вартість його проведення і знайти кошти на це.

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Тема
Військовий парад у Києві
Особи
Володимир Зеленський Віктор Янукович Віталій Портніков
Місце
Україна
Тег
День Незалежності
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