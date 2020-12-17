Зеленський, Кличко і Гройсман: трійка політиків з найвищою довірою не змінилася

За даними досліджень Соціологічної групи "Рейтинг" в Україні у грудні трійка політиків з найбільшою довірою серед українців не змінилася.

Її, як і в листопаді, формують президент Володимир Зеленський, мер Києва Віталій Кличко та прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

При цьому Гройсман – єдиний політик рейтингу, який наразі не обіймає загальнодержавних посад, але рівень довіри до нього зростає. Наразі він становить 29%.

Нагадаємо, у липні 2019 року Володимиру Гройсману довіряли 22% респондентів. Близько 13% висловлювалися за збереження за ним посади прем'єр-міністра України після проведення минулорічних парламентських виборів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з дослідженням Центру Разумкова Вищому антикорупційному суду не довіряє 70% опитаних, а повністю довіряє лише 2%.