П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що сім місяців від початку епідемії коронавірусу в Україні бездарно згаяли, і тепер країна входить до десятки держав із найгіршою динамікою поширення хвороби у світі.

Під час виступу перед прихильниками в Острозі на Рівненщині лідер "Європейської солідарності" зазначив, що у війні з коронавірусом президент Володимир Зеленський капітулював, ситуація вийшла з-під контролю влади.

"Коли хворих на всю країну були ще одиниці, і влада вірила, що криза омине Україну стороною, Зеленський урочисто оголосив себе головою Координаційної ради з протидії епідемії. У травні – хвалькувато назвав себе майстром спорту з боротьби з коронавірусом. Доголовувався. Результат "чемпіона" кожен з вас може оцінити сам. Україна – в десятці антилідерів у світі з найвищими темпами поширення хвороби. У війні з коронавірусом Верховний Головнокомандувач капітулював. Ситуація вийшла з-під контролю влади", – констатував Порошенко.

"Сім місяців часу, – у гонитві за лайками – згаяно на відосики. Колись Кашпіровський по телевізору лікував енурез. Чумак воду заряджав. А Зеленський відосиками лікує COVID-19", – зіронізував Порошенко.

Він зауважив, що за даними Рахункової палати за кошти коронавірусного фонду влада не закупила жодного апарату ШВЛ.

"У лікарнях обмаль ліків, немає тестів, пульсоксиметрів. Пацієнти як мінімум 80 відсотків витрат сплачують із власної кишені. Багато міст на порозі гострого дефіциту ліжкомісць. Сьогодні в Києві оголосили в двох лікарнях, що вони переповнені. Лягти в лікарню практично неможливо. Лише в коридор. І днями чекати, поки до нового хворого дійдуть руки, бо лікарів теж бракує. Тисячі лікарів звільнилися або виїхали за кордон. Гострий дефіцит медичного кисню. І зараз Roshen і фонд Порошенка вийшли на американських виробників. Купують за власні кошти кисневі концентратори. Але найперша партія може бути лише в грудні", – повідомив п’ятий президент.

Порошенко зазначив, що від початку пандемії лікарні по всій Україні вже отримали як благодійну допомогу 50 нових та відновлених апаратів ШВЛ, 157 тисяч захисних костюмів, 10 тисяч противірусних окулярів, десятки тисяч тестів. Зараз одне з українських підприємств завдяки пільговому кредиту Міжнародного інвестиційого банку під мінімальні відсотки почало виробляти високоякісні медичні костюми, і першу партію у 27 тисяч замовила компанія Roshen.

"Як єдина державницька опозиційна сила, ми діємо за принципом "критикуючи – пропонуй". Минулого тижня "Європейська солідарність" оприлюднила уточнений план із семи пунктів протидії пандемії – з фаховими порадами і вимогами до влади, як центральної, так і місцевої", – нагадав лідер партії.

За його словами, головний пункт антивірусного плану – це з дотриманням усіх карантинних вимог прийти на вибори 25 жовтня і проголосувати за фахових, відповідальних кандидатів. "25 жовтня прохання обов’язково одягнути маску і прийти на місцеві вибори, і з дотриманням соціальної дистанції – проголосувати за професійну команду в кожній області, місті, ОТГ і районі", – наголосив Порошенко.

"Важливо, щоб місцеве самоврядування було запобіжником проти некомпетентності, дилетантства "зеленої" влади. Місцеві вибори мають стати потужним, неначе корабельний ревун, сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що "триумфальное шествие зеленой власти" завершилося. Зелень падає восени", – резюмував Порошенко.