"Зеленський капітулює?" Генерал попередив про наслідки зустрічі з Путіним

У переговорах з Україною Росія покладається на власні інтереси, однак риторика президента Володимира Зеленського щодо можливої зустрічі з російським главою Володимиром Путіним цілком зрозуміла.

Україна теж повинна вчитися грати, як це робить країна-агресор, заявив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Думанський. В інтерв'ю "Апострофу" він розповів про те, як досягти миру і що робити з розведенням військ на Донбасі.

"Зараз є уповільнений конфлікт, проте щодня хтось гине, ми втрачаємо території... У дипломатичному просторі також усе йде на спад. У Європі від нас потроху втомлюються, щодо США така сама картина. Розумієте, до чого призвели неправильні рішення, які тоді ухвалювалися? А тепер потрібно активізувати переговорний процес за допомогою практичних дій. Я підтримую риторику чинного президента, а він говорить про те, що потрібно. Кажуть, якщо Зеленський сяде за стіл переговорів із президентом РФ, то він одразу ж капітулює. Чому? Якщо ми говоримо, то що — одразу здаємо свої позиції?" — підкреслив Думанський.

Переговори Зеленського з Путіним Колаж Obozrevatel

Він вважає необґрунтованими аргументи на кшталт: про що б ми не домовилися з президентом РФ, той все одно цього не виконає, і не буде дотримуватися домовленостей. Водночас вважає, що новому українському уряду потрібно розповісти громадянам загалом про концепцію того, у який спосіб можемо провести відведення військ і надалі домовлятися з країною-агресором.

"Ми маємо розуміти, що Росія покладається на власні інтереси. Вона не зважає на українськкі. Її інтерес — стати світовим лідером. За допомогою тиску, війни, втручання в політичні процеси різних країн... Але ми також маємо вчитися грати. Давайте цьому вчитися! Та все ж хотілося б почути від президента і його команди концепцію дій. Не треба розкривати весь план, але концепцію ми повинні суспільству показати. Тоді, можливо, воно й підтримувало б розведення", — зазначив генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант Юрій Думанський apostrophe.ua

На думку Думанського, який у 2014 році вже займався розведенням сил на лінії зіткнення, за таким же сценарієм — військовим шляхом — відвести сили і техніку можна і зараз. Але не потрібно вірити тим, із ким ми воюємо, як це було тоді.

Він також вважає, що на Донбасі досить територій і об'єктів, куди можна буде відвести й заховати сили, озброєння і техніку. Однак доступ до тієї сторони, до того ж не до всіх районів, зараз є тільки в ОБСЄ. І нинішні її патрулі — невеликі групи — "просто не в змозі контролювати всю територію".

"Ми заводимо в ці райони спільні групи і беремо під контроль незаконні збройні формування. Як саме? Військовим шляхом... Такі райони для відведення техніки й озброєння у той час були створені, а ОБСЄ їх контролювала. Коли техніку відвели, то доповідали нам у центральний штаб. Ми збирали дані, а потім виїжджали разом із ОБСЄ і перевіряли, хто що зробив. Якщо був опір бойовиків, Росія починала тиснути, ми зі свого боку теж, і в такий спосіб процес просувався. Тобто ми виконували умови. А зараз не знаємо: відведуть озброєння чи ні. Віримо тим, хто з нами воює. Взагалі невідпрацьований механізм реалізації", — наводить приклад він.

Водночас генерал стверджує: у разі, якщо щось піде не за планом і бойовики не відведуть сили або почнуть просуватися вперед, то українська армія зможе повернутися на свої позиції.

"Там залишиться відповідна система спостереження, розвідки, створюються системи вогню та інженерні, які не дають можливості противнику просто так парадним кроком пройти. Плюс, відповідний резерв — група, яка за сигналом висуватиметься визначеними маршрутами й забере оборонні позиції там, де це буде потрібно. Ніхто не зайде на наші позиції, тому що в такому випадку ворог опиниться під вогневим впливом. Все, що говорять інше — міф, який поширюють некомпетентні люди", — підсумував Думанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч у "нормандському форматі", на якій повинні провести переговори президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін, може пройти в листопаді. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час "Години запитань до уряду" у Раді 18 жовтня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram