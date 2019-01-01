Зеленський йде у президенти України: заява шоумена підірвала мережу

Заява відомого шоумена і актора Володимира Зеленського про рішенні поборотися за пост президента України весною 2019 року викликало колосальний ажіотаж в мережі, кардинально розділивши думки українців.
Про рішення взяти участь у виборах лідер студії "Квартал-95" оголосив в новорічну ніч на "1+1", відсунувши тим самим трансляцію традиційного звернення президента України, яке транслювалося по інших каналах в останні хвилини 2018 року.
"Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І відразу виконую: я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком! З новим слугою народу", — звернувся Зеленський до глядачів.
За його словами, зараз в українців є три шляхи: "плисти за течією", шукати кращого життя в інших країнах або спробувати самому щось змінити в Україні. 40-річний шоумен заявив, що вибрав для себе саме останній варіант.
У свою чергу українці неоднозначно відреагували на резонансне рішення Зеленського. Так, багато хто висловив віру в те, що актор зможе стати хорошим президентом і допомогти країні, зазначивши, що готові підтримати його на виборах в березні.
"Ніколи не ходив на вибори, тепер піду!" "Перший раз піду на вибори і проголосую за реально бажаного кандидата!" "Зеленський молодчинка, єдиний кандидат без бруду", "Те, що ми давно чекали! Мій голос за тебе", "Вперше в житті піду голосувати, за Зеленського", "Я буду голосувати за тебе. Старим політикам більше віри немає", "Молодець, може він змінить Україну!" — пишуть вони.
Однак знайшлося і багато тих, хто вкрай негативно відреагували на бажання артиста, опустившись до жорстких образ. Зокрема, користувачі стверджують, що Зеленський нібито є проектом олігарха Ігоря Коломойського, наполягаючи, що актор не гідний бути лідером держави, на пост якого вони бачать більш підходящих кандидатів.
"Голосувати за Коломойського? Знову на ті ж граблі?" "Куди ти лізеш! Займайся тим, що у тебе виходить", "Несмішний жарт від Зеленського!" "Немає ніякого досвіду в політиці. Голосуючи за Зеленського, ви віддаєте голос Коломойському", "Вова, ти комік, гуморист, але не президент! Коміки повинні смішити, а не керувати країною. Схаменися!" — пишуть інші користувачі.
Зокрема, вчинок Зеленського викликав обурення і у деяких журналістів. Так, Айдер Муждабаев назвав звернення актора "неповагою до українців", натякаючи, що Зеленський нібито "не помітив війни з РФ" і дорікнув йомуза думка про те, що зараз Україну не чекають в ЄС і НАТО.
Геннадій Бутенко та Тетяна Доцяк звинуватили шоумена в нібито поганому почутті гумору і звинуватили канал "1+1" в тому, що він "принизив нашу країну".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно Зеленський зробив сенсаційну заяву про свій похід в політику разом з партією "Слуга народу", назву якої носить серіал з шоуменом, де він виконує роль президента України.
Згідно з останніми даними соціологічних опитувань, Зеленський знаходиться на другому місці електоральних симпатій українців. З тих, хто визначився з кандидатом на посаду президента, за актора готові проголосувати 11,9% громадян.
В інтерв'ю Гордону Зеленський також повідомив, що в 2014 році після президентських виборів Петро Порошенко пропонував йому стати народним депутатом від БПП, однак він відмовився.
Також Зеленський заявляв, що заради відновлення миру на Донбасі став би вести переговори навіть з главою РФ Володимиром Путіним: "Хоч з чортом лисим готовий говорити, аби не вмирали люди".
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