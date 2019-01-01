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Зеленський йде у президенти України: заява шоумена підірвала мережу

196.4тЧитати матеріал російською

Заява відомого шоумена і актора Володимира Зеленського про рішенні поборотися за пост президента України весною 2019 року викликало колосальний ажіотаж в мережі, кардинально розділивши думки українців.

Про рішення взяти участь у виборах лідер студії "Квартал-95" оголосив в новорічну ніч на "1+1", відсунувши тим самим трансляцію традиційного звернення президента України, яке транслювалося по інших каналах в останні хвилини 2018 року.

"Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І відразу виконую: я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком! З новим слугою народу", — звернувся Зеленський до глядачів.

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Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж

За його словами, зараз в українців є три шляхи: "плисти за течією", шукати кращого життя в інших країнах або спробувати самому щось змінити в Україні. 40-річний шоумен заявив, що вибрав для себе саме останній варіант.

Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж

У свою чергу українці неоднозначно відреагували на резонансне рішення Зеленського. Так, багато хто висловив віру в те, що актор зможе стати хорошим президентом і допомогти країні, зазначивши, що готові підтримати його на виборах в березні.

"Ніколи не ходив на вибори, тепер піду!" "Перший раз піду на вибори і проголосую за реально бажаного кандидата!" "Зеленський молодчинка, єдиний кандидат без бруду", "Те, що ми давно чекали! Мій голос за тебе", "Вперше в житті піду голосувати, за Зеленського", "Я буду голосувати за тебе. Старим політикам більше віри немає", "Молодець, може він змінить Україну!" — пишуть вони.

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Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж

Однак знайшлося і багато тих, хто вкрай негативно відреагували на бажання артиста, опустившись до жорстких образ. Зокрема, користувачі стверджують, що Зеленський нібито є проектом олігарха Ігоря Коломойського, наполягаючи, що актор не гідний бути лідером держави, на пост якого вони бачать більш підходящих кандидатів.

"Голосувати за Коломойського? Знову на ті ж граблі?" "Куди ти лізеш! Займайся тим, що у тебе виходить", "Несмішний жарт від Зеленського!" "Немає ніякого досвіду в політиці. Голосуючи за Зеленського, ви віддаєте голос Коломойському", "Вова, ти комік, гуморист, але не президент! Коміки повинні смішити, а не керувати країною. Схаменися!" — пишуть інші користувачі.

Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж

Зокрема, вчинок Зеленського викликав обурення і у деяких журналістів. Так, Айдер Муждабаев назвав звернення актора "неповагою до українців", натякаючи, що Зеленський нібито "не помітив війни з РФ" і дорікнув йомуза думка про те, що зараз Україну не чекають в ЄС і НАТО.

Геннадій Бутенко та Тетяна Доцяк звинуватили шоумена в нібито поганому почутті гумору і звинуватили канал "1+1" в тому, що він "принизив нашу країну".

Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж
Зеленський йде у президенти України: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Президентські вибори 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коментарі
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Грушенко Владимир
Грушенко Владимир
Засуетились, порохоботы-пидоры, суки. Скоро вас оставят без заработка, пора переквалифицироваться в дворники. Порохоботам, активистам-педерастам, прочим нацикам яйца в дверях зажмут. Так что в очередь, сукины дети. ))))
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Полищук Виктор
Полищук Виктор
Бред полный. Зеленский без сомнений отличный шоумен и Все! Если он станет президентом .как говорит мой сын это прикольно. Это будет полный коллапс тогда действительно будем ржать все как на дурке.
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Данилюк Юрій
Данилюк Юрій
В Україні звичайно демократія і висуватися в президенти може кожен хто відповідає вимогам чинного законодавства. Я навіть не хочу обговорювати кандидатуру Зеленського. Зрештую все розтавлять вибори. Я про те, що один із каналів запропонував нам в Новорічну ніч. А "плюси" нараджають нас взяти участь у пошлому шоу під назвою вибери клоуна. Я згодин з висловом, що кожен народ заслуговує на відповідного лідера. Але ж не до такої міри. Після того, як Беня лишився всіх очікуваних бонусів за те, що відкрито виступив проти "руцького міра", він через свої медіа вирішив взяти ревенш. І це примітивне шоу із народним клоуном таке ж вульгарне і цінічне як і 95% його жартів. Я не маю нічого проти Зеленського, як і не підтримую Порошенка. Але я гидуюся того, яку замовну і дешеву компанію готують журнашлюшки "плюсів". Одне діло це пошло-бородаті жарти для "неискушенной" публіки, а інше доля держави. І замість того, щоб обєктивно давати інформацію і допомогти людям зробити правильний вибір ці "слуги Бєні" пропонують шоу обіженого олігарха.
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