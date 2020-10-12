Зеленський: із Росією – війна і ненависть, тому йдемо в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну та ненависть між Україною та Росією країна має рухатися до того, аби стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Однак шлях туди буде складнішим без підтримки міжнародних партнерів. Про це глава держави розповів в інтерв'ю для програми ВВС HARDtalk у Великобританії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Чесно кажучи, ми сьогодні вже стали партнерами НАТО з розширеними можливостями. Ми йдемо до НАТО. Адже це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія в 200 тисяч, ми оновлюємо техніку, але цього замало. Єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам, і країнам ЄС, всім кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати", – зазначив він.

За його словами, членство в НАТО, як прояв найважливішої підтримки Україні від міжнародної спільноти, також стане дуже важливим сигналом для Російської Федерації

Відповідаючи на критичне висловлювання одного європейського високопосадовця, мовляв, "думка, що Україна може стати повноправним членом НАТО і Євросоюзу в довгостроковій перспективі – це фантазія", Зеленський зазначив, що колись і війна між Україною і Росією "теж була фантастикою".

"Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були, де люди з Росії та України, ми жили багато років у Радянському Союзі, жили пліч-о-пліч, і дійсно – країни поважали одна одну. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо", – підсумував президент.

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю для ВВС Зеленський також заявив, що можна досягти миру на Донбасі шляхом переговорів із главою РФ Володимиром Путіним. OBOZREVATEL зібрав основні заяви, які зробив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню Politico Europe, у якому заявив що ЄС допомагає Україні відстоювати суверенітет і територіальну цілісність, вводячи санкції проти Росії за окупацію Криму і Донбасу.