Зеленський із пафосом пояснив, чим відрізняється від Порошенка

Президент Володимир Зеленський пафосно заявив, що всім відрізняється від свого попередника на цій посаді Петра Порошенка.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістки під час пресконференції про рік свого президентства 20 травня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Всім відрізняюся: і фізіологічно, і як президент", – констатував він.

Зеленський і Порошенко

Зеленський підкреслив, що він чесна і порядна людина, яка щиро "хворіє" Україною.

"Може, я не так гарно спілкуюся українською, як президент Порошенко. Так і є. Але я поважаю цю країну, її громадян, поважаю кожного", – додав він.

Водночас підкреслив, що не женеться на рейтингами, натомість йому важливіше, як ставиться до нього народ і чи заслуговує він бути "слугою народу", президентом.

"Народ України мене обрав. І жалкувати чи ні – може обирати тільки він", – резюмував Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг довіри серед політиків України, як і раніше, очолює президент Володимир Зеленський. Згідно з результатами соціологічного опитування групи "Рейтинг", Зеленському довіряють 57% громадян країни і не довіряють 37%.

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