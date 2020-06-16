Зеленський із дітьми знову пройшли тести на COVID-19: відомо результати

Повторні тести на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у президента Володимира Зеленського і його дітей виявилися негативними.

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Про це повідомила пресслужба Офісу президента у Telegram. Водночас підкреслюється, що глава держави перейшов на особливий режим роботи.

"Проведені вчора (15 червня. – Ред.) чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Зеленський із дітьми повторно протестувався на наявність коронавірусу після того, як у його дружини Олени діагностували це захворювання. Перший тест президента декілька днів тому теж був негативним.

Щоправда, відомо, що у вівторок, 16 червня, першу леді Олену Зеленську, яка хворіє на COVID-19, госпіталізували до лікарні.

Скриншот Telegram-канал Офісу президента

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