Зеленський із дітьми знову пройшли тести на COVID-19: відомо результати
Повторні тести на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у президента Володимира Зеленського і його дітей виявилися негативними.
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Про це повідомила пресслужба Офісу президента у Telegram. Водночас підкреслюється, що глава держави перейшов на особливий режим роботи.
"Проведені вчора (15 червня. – Ред.) чергові ПЛР-тести на COVID-19 Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що Зеленський із дітьми повторно протестувався на наявність коронавірусу після того, як у його дружини Олени діагностували це захворювання. Перший тест президента декілька днів тому теж був негативним.
Щоправда, відомо, що у вівторок, 16 червня, першу леді Олену Зеленську, яка хворіє на COVID-19, госпіталізували до лікарні.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський, дружина якого Олена отримала позитивний тест на COVID-19, мав би самоізолюватися, як передбачено встановленими правилами МОЗ і Кабміну.
Натомість глава держави перейшов на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням COVID-19 у першої леді Олени Зеленської.