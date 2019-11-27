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29 листопада • оновлено в 11:49
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Зеленський ігнорує МЗС та Міноборони? Гай поділився побоюваннями

8.1т
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Офіцер, волонтер, військовий журналіст Мирослав Гай заявив: "судячи з інсайдерської інформації", глави МЗС та Міноборони практично не контактують із президентом України Володимиром Зеленським.

"Зокрема, за інсайдерською інформацією, наш МЗС практично повністю усунений від підготовки зустрічі в нормандському форматі", – сказав він OBOZREVATEL.

За словами офіцера, почасти це підтверджують і останні заяви колишнього заступника глави Адміністрації президента, дипломата Костянтина Єлісєєва про те, що останнім часом "МЗС мало спілкується з президентом". "Як, до речі, і міністр оборони", – додав Гай.

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської та Миколаївської області 20 листопада

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської та Миколаївської області 20 листопада

Офіційний сайт президента України

"Судячи з інсайдерської інформації, у нього зараз немає доступу до Володимира Зеленського для вирішення нагальних проблем. І це серйозні сигнали для нас", – наголосив волонтер.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Мирослав Гай назвав два небезпечних періоди 2020 року, коли Кремль може розв'язати повномасштабну війну проти України.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Мирослав Гай Андрій Загороднюк Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України Міністерство оборони України
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...тенденция однако...Ермак всё "парешает"...
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
а зачем эти брехуны нужны?
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Hecke Josef
Hecke Josef
Клоуну бы по "европах" покататься,себя показать,крассаву.Какаяиуж там Украина,главное своих "Юзи(е)ровтна доходные должностях расставить..Им Украина "по барабану",главное чтоб "лугандону" вовремя начали пенсии выплачивать..и ввху был им доволен.
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