Зеленський ігнорує МЗС та Міноборони? Гай поділився побоюваннями

Офіцер, волонтер, військовий журналіст Мирослав Гай заявив: "судячи з інсайдерської інформації", глави МЗС та Міноборони практично не контактують із президентом України Володимиром Зеленським.

"Зокрема, за інсайдерською інформацією, наш МЗС практично повністю усунений від підготовки зустрічі в нормандському форматі", – сказав він OBOZREVATEL.

За словами офіцера, почасти це підтверджують і останні заяви колишнього заступника глави Адміністрації президента, дипломата Костянтина Єлісєєва про те, що останнім часом "МЗС мало спілкується з президентом". "Як, до речі, і міністр оборони", – додав Гай.

Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської та Миколаївської області 20 листопада Офіційний сайт президента України

"Судячи з інсайдерської інформації, у нього зараз немає доступу до Володимира Зеленського для вирішення нагальних проблем. І це серйозні сигнали для нас", – наголосив волонтер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Мирослав Гай назвав два небезпечних періоди 2020 року, коли Кремль може розв'язати повномасштабну війну проти України.

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