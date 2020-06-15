Канада може спростити візовий режим для України: Зеленський і Трюдо провели переговори

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили питання спрощення візового режиму для українців.

Про це український глава повідомив на своїй сторінці у Twitter у понеділок, 15 червня. За підсумком розмови з політиком Зеленський зазначив: "Чим менше перешкод між нашими людьми, тим міцніша дружба між Україною і Канадою".

"Радий, що Джастін Трюдо погоджується, що нам потрібно працювати над переглядом візового режиму для України для його спрощення", – написав президент. Із його повідомлення випливає, що переговори були успішними.

Він також подякував Трюдо за гуманітарну допомогу Канади через лінію Гуманітарного фонду ООН у розмірі 500 тис. канадських доларів. Гроші були спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу.

"Україна та Канада завжди стоять пліч-о-пліч на міжнародній арені", – написав Зеленський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну з Канади вирішили повернутися військові інструктори, чия місія була перервана через пандемію.