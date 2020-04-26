Зеленський і Шмигаль з'явилися на Чорнобильській АЕС з квітами. Фото

Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Зеленський поклав квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля на Чорнобильській АЕС, поблизу енергоблоку, де стався вибух у 1986 році, повідомили на сторінці глави держави в Telegram.

Зеленський і Шмигаль з'явилися на Чорнобильській АЕС з квітами Офіс президента

"Чорнобильська катастрофа – це без перебільшення лихо планетарного масштабу. Вона стала не тільки гірким уроком з недавнього минулого, а й застереженням на майбутнє. Планета Земля є колискою і будинком для всього людства, і тому її збереження є відповідальністю кожної людини і загальним боргом всіх націй світу", – сказав Зеленський.

Присутні вшанували пам'ять рятувальників хвилиною мовчання.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прототип героя "Чорнобиля" Олексій Ананенко розкрив шокуючу правду про рятувальну операцію.