Не дав слова і вказав на двері: Зеленський і Разумков потрапили в курйози з генсеком НАТО

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, який 30-31 жовтня відвідав Україну, під час виступу на засіданні комісії забув передати слово президенту Володимиру Зеленському.

Відеотрансляція події велася на сторінці ОП у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Наприкінці своєї промови на засіданні Столтенберг оголосив, що відкрита для преси частина закінчена, забувши, що Зеленський ще не виступив. Генсек поспішив виправити помилку й надав слово українському лідеру.

Йенс Столтенберг (на задньому плані) та Володимир Зеленський president.gov.ua

Крім того, після виступу генсека у Верховній Раді стався другий курйоз. Спікер українського парламенту Дмитро Разумков не потиснув руку Столтенбергу.

У відповідь на простягнуту долоню генерального секретаря Альянсу, нардеп вказав йому на вихід.

Початок із 2:20:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом прибула до Одеси. Столтенберг оглянув кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2 у морському порту і виступив із промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії.

31 жовтня у Києві зібралося засідання комісії Україна – НАТО за участю Столтенберга і українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО.

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