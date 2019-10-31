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31 жовтня • оновлено в 21:33
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Не дав слова і вказав на двері: Зеленський і Разумков потрапили в курйози з генсеком НАТО

5.8т Читати матеріал російською

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, який 30-31 жовтня відвідав Україну, під час виступу на засіданні комісії забув передати слово президенту Володимиру Зеленському.

Відеотрансляція події велася на сторінці ОП у Facebook (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Наприкінці своєї промови на засіданні Столтенберг оголосив, що відкрита для преси частина закінчена, забувши, що Зеленський ще не виступив. Генсек поспішив виправити помилку й надав слово українському лідеру.

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Генсек НАТО у Києві: що означає візит Столтенберга для України

Йенс Столтенберг (на задньому плані) та Володимир Зеленський

Йенс Столтенберг (на задньому плані) та Володимир Зеленський

president.gov.ua

Крім того, після виступу генсека у Верховній Раді стався другий курйоз. Спікер українського парламенту Дмитро Разумков не потиснув руку Столтенбергу.

У відповідь на простягнуту долоню генерального секретаря Альянсу, нардеп вказав йому на вихід.

Початок із 2:20:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 жовтня Північноатлантична рада НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом прибула до Одеси. Столтенберг оглянув кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2 у морському порту і виступив із промовою перед курсантами Одеської військово-морської академії.

  • 31 жовтня у Києві зібралося засідання комісії Україна – НАТО за участю Столтенберга і українського президента Володимира Зеленського.

  • Зеленський запропонував розглянути можливість приєднання України до програми розширених можливостей НАТО.

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Особи
Йенс Столтенберг Володимир Зеленський Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
політика НАТО курйоз видео Верховна Рада України Офіс президента
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что то Стольенберг прям зашуганный какой то когда его х0хлы окружили со всех сторон)
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3
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он Алекс, Я вполне самодостаточный человек и помогать мне не нужно. Это только вы всю жизнь с протянутой рукой. Я про страну.
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Он Алекс
Он Алекс
Popovych Zinaida, Звичайно
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Он Алекс
Он Алекс
Я 13 й в голосовании)))
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