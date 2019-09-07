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8 вересня • оновлено в 10:59
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Зеленський і Путін раптово зідзвонилися після обміну полоненими: що відомо

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Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін увечері в суботу, 7 вересня, провели телефонну розмову.

Обговорювалися подальші кроки задля досягнення миру на Донбасі, повідомив Офіс українського лідера у Facebook.

"Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу. Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі", – йдеться у повідомленні.

Про переговори також повідомила прес-служба Кремля. Зазначається, що дзвінок відбувся за ініціативи української сторони.

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Зеленський і Путін провели телефонну розмову

Зеленський і Путін провели телефонну розмову

"Дана позитивна оцінка звільненню і передачі осіб, які утримувалися в Україні і в Росії. Акцентовано насамперед на гуманітарному аспекті цієї акції, що має велике значення для нормалізації і оздоровлення двосторонніх відносин", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що лідери підкреслили "важливість дотримання режиму припинення вогню, а також послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення протиборчих сторін".

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Путін, як повідомляє Кремль, також заявив про необхідність підготовки до саміту "нормандської четвірки", "щоб чергова зустріч в цьому форматі була результативною і реально сприяла виконанню наявних домовленостей на вищому рівні, перш за все мінського "комплексу заходів".

Президенти домовилися про подальші контакти.

Зеленський і Путін провели телефонну розмову

Зеленський і Путін провели телефонну розмову

Скріншот / kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
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Павлопольский Михаил
Павлопольский Михаил
Зеленский молодец. Не рассказывает о достижениях. А молча дело делает. Без звонков и контактов тет а тет дела не будет. Вы спросите у родственников пленных, а они довольны.
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Titarev Oleg
Titarev Oleg
Ну, в отличиии от предыдущего президента Зеленский реально сделал что обещал, или вы не рады что ребята вернулись? Я обращаюсь к тем кто здесь здесь пишит что это всё фигня, подождите ребята ещё скажут кто и зачем их посылал тогда посмотрим для чего всё это нужно было, Для прошлой власти мир в Украине не нужен был им так удобней было творить свои дела под шумок, а за все дела всегда будет расплата тогда и посмотрим.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Глиста!
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