Зеленський і Путін раптово зідзвонилися після обміну полоненими: що відомо

Президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін увечері в суботу, 7 вересня, провели телефонну розмову.

Обговорювалися подальші кроки задля досягнення миру на Донбасі, повідомив Офіс українського лідера у Facebook.

"Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу. Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі", – йдеться у повідомленні.

Про переговори також повідомила прес-служба Кремля. Зазначається, що дзвінок відбувся за ініціативи української сторони.

Зеленський і Путін провели телефонну розмову

"Дана позитивна оцінка звільненню і передачі осіб, які утримувалися в Україні і в Росії. Акцентовано насамперед на гуманітарному аспекті цієї акції, що має велике значення для нормалізації і оздоровлення двосторонніх відносин", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що лідери підкреслили "важливість дотримання режиму припинення вогню, а також послідовного розведення сил і засобів на лінії зіткнення протиборчих сторін".

Путін, як повідомляє Кремль, також заявив про необхідність підготовки до саміту "нормандської четвірки", "щоб чергова зустріч в цьому форматі була результативною і реально сприяла виконанню наявних домовленостей на вищому рівні, перш за все мінського "комплексу заходів".

Президенти домовилися про подальші контакти.

Зеленський і Путін провели телефонну розмову Скріншот / kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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