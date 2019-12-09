Зеленський і Путін підпишуть "Мінськ-3"? Спливли гучні подробиці "нормандської зустрічі"

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін підпишуть новий договір щодо Донбасу.
Як стало відомо OBOZREVATEL, після "нормандського саміту" делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".
З української сторони над текстом працювали глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко і глава МВС Арсен Аваков.
Кабінки, в яких писали документ
Кабінки, в яких писали документ
Кабінки, в яких писали документ
Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.
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