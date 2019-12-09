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9 грудня • оновлено в 23:56
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Зеленський і Путін підпишуть "Мінськ-3"? Спливли гучні подробиці "нормандської зустрічі"

10.8т
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Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін підпишуть новий договір щодо Донбасу.

Як стало відомо OBOZREVATEL, після "нормандського саміту" делегації чотирьох країн зайнялися підготовкою документа, який неофіційно назвали "Мінськ-3".

З української сторони над текстом працювали глава СБУ Іван Баканов, перший помічник президента Сергій Шефір, заступник голови ОП Кирило Тимошенко і глава МВС Арсен Аваков.

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Кабінки, в яких писали документ

Кабінки, в яких писали документ

Кабінки, в яких писали документ

Кабінки, в яких писали документ

Кабінки, в яких писали документ

Кабінки, в яких писали документ

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Сергій Шефір Кирило Тимошенко Іван Баканов Арсен Аваков
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Федоров Федор
Федоров Федор
А смысл? Все равно никаких договоров салорейх выполнять не будет. Минск 2, который Пепе подписал, ясно это показывает.
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Ну все верно. Если договор подготовили главы СБУ И МВД Украины,то у Путина нет другого выхода,как согласиться его подписать. Это страшные ведомства и их нужно уважать и бояться.
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