Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року: що відомо

Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий обмін планують провести вже до 31 грудня. Про це сторони домовилися на "нормандському саміті" в Парижі 9 грудня.

При цьому очікується, що цього разу сторони проведуть останній обмін, оскільки мова йшла про формат "усіх на всіх".

Нагадаємо, 7 вересня Зеленський і Путін провели масштабний обмін полоненими. Тоді в Україну повернулися 35 осіб, серед яких були 24 моряки й інші в'язні Кремля.

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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