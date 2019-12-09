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9 грудня • оновлено в 23:54
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Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року: що відомо

6.1т
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Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими.

Як з'ясував OBOZREVATEL, новий обмін планують провести вже до 31 грудня. Про це сторони домовилися на "нормандському саміті" в Парижі 9 грудня.

При цьому очікується, що цього разу сторони проведуть останній обмін, оскільки мова йшла про формат "усіх на всіх".

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Нагадаємо, 7 вересня Зеленський і Путін провели масштабний обмін полоненими. Тоді в Україну повернулися 35 осіб, серед яких були 24 моряки й інші в'язні Кремля.

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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Теми
Обмін полоненими Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять украинцев на украинцев) обалденное достижение
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Гоша Злой
Гоша Злой
это браво. вопрос кого на кого.
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