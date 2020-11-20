Зеленський і посли G7 домовилися, як вирішити проблему КСУ

Для продовження антикорупційних реформ в Україні потрібен чесний і прозорий відбір суддів Конституційного суду.

Про це йдеться на сторінці послів країн Великої сімки (G7) у Twitter за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Відзначається, що дипломати G7 підтвердили "крайню необхідність" дій щодо подолання негативних наслідків рішень КСУ та уникнення подальшого відкату антикорупційних реформ.

"Обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ. Це історична можливість домогтися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", – зазначено в інформації.

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Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський гарантував послам країн G7 збереження за Артемом Ситником посади директора Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді України створили робочу групу з представників депутатських фракцій, яка повинна розробити узгоджені законопроєкти з питань, що стосуються електронного декларування та організації діяльності КСУ.