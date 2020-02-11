Зеленський і Меркель терміново поговорили про Донбас: до чого прийшли

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 лютого, провів телефонну розмову з федеральною канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Подробиці переговорів повідомляє пресслужба Офісу глави держави. Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі в "нормандському форматі" 9 грудня 2019 в Парижі.

Глава української держави поінформував співрозмовницю про ситуацію з безпекою на Донбасі. Канцлерка в свою чергу висловила стурбованість у зв'язку з недотриманням із боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню.

Зеленський і Меркель терміново поговорили про Донбас Слово і діло

Співрозмовники обговорили питання визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення в Донбасі, а також висловили надію на досягнення прогресу в цьому напрямку на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

Президент України вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України.

Під час розмови також йшлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопоставлених чиновників України, які підозрюються в зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, остання розмова лідерів відбулася 15 січня. Тоді в Офісі Зеленського повідомили, що мова йшла про ситуацію на Донбасі. У Меркель же відмовилися розкрити деталі.

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