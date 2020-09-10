Зеленський і Меркель обговорять ситуацію на Донбасі – джерело в ОПУ

У четвер, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель.

Про це OBOZREVATEL стало відомо від власних джерел в Офісі президента. "Обговорять Донбас, кроки до миру, останні рішення. Меркель дуже підтримує Україну в мирних ініціативах", – зазначив співрозмовник.

Крім того, планується порушити питання актуальних домовленостей в рамках Тристоронньої контактної групи, а також просування реалізації заходів, про які було домовлено в рамках "нормандського саміту" в Парижі у грудні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

попередня бесіда Зеленського з Меркель відбулася 5 червня. Вона стала 11 за рік.

Тоді сторони обговорили питання відновлення миру на Донбасі та підсумки візиту української делегації до Німеччини 2 червня, який мав дати поштовх "нормандському формату".

Ще одна розмова між Меркель і Зеленським відбулася 31 березня. Вона була присвячена питанням боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, збільшенню фінансової допомоги Україні і ситуації з безпекою на Донбасі.

Окрему увагу було приділено перспективам продовження переговорів в "нормандському форматі", а також результатами консультацій в рамках ТКГ у Мінську.

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