Зеленский и Ермак вызовут Богдана на дуэль?

Михайло Бродський Політика 21:28, 11.06.2020 Оновлено: 21:33, 11.06.2020

Не могу не поумничать: как вы думаете, президент и Ермак вытрут плевок, или вызовут Богдана на дуэль?

Это даже плевком не назвать, скорее обписял. Уверен, что молча вытрутся, уроки улицы у них есть, в их безмятежной жизни. Лучше промолчать.

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Політика

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