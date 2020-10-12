Зеленський і Дуда випустили спільну заяву про агресію Росії та співпрацю

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив зацікавлення своєї країни в участі у міжнародній платформі із деокупації анексованого Росією українського півострова Крим.

Про це йдеться в його спільній заяві із президентом України Володимиром Зеленським, яку вони підписали за результатами зустрічі в Києві 12 жовтня. Як зазначає пресслужба українського лідера, документ фіксує узгоджені позиції та пріоритети стратегічного партнерства двох держав, а також визначає спільні кроки для зміцнення співпраці.

"Наголошуємо на повазі України та Республіки Польща до міжнародного права та основних принципів міжнародних відносин, одночасно закликаючи до припинення незаконної окупації Автономної Республіки Крим та агресії, що триває на Донбасі. Республіка Польща висловлює зацікавленість щодо взаємодії з Україною в межах міжнародної платформи з деокупації Автономної Республіки Крим", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, в документі підкреслюється, що країни наголошують на праві громадян усіх країн визначати своє майбутнє в результаті демократичних виборів. Так, лідери обох держав засудили злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті, і підкреслили, що вони не можуть бути жодним чином виправдані.

Зеленський і Дуда підписалися під твердженням про важливість захисту прав національних меншин в Україні та Польщі, зокрема в галузі освіти, відповідно до взятих міжнародних зобов'язань та двосторонніх угод.

Також лідери підтвердили налаштованість обох держав взаємодіяти задля подальшого поглиблення відносин України з Європейським Союзом на принципах асоціації та глибокої економічної інтеграції. У цьому контексті вони згадали 22-й саміт Україна – Європейський Союз, який відбувся 6 жовтня цього року й підсумки якого обидва політики вважають позитивними.

У заяві зазначається, що Україна висловила вдячність Польщі за практичну підтримку її євроатлантичних прагнень, передусім у процесі реформування національного сектора безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО. Зі свого боку польська сторона підтверджує готовність надавати подальшу підтримку системним перетворенням в Україні.

Президенти наголосили й на важливості взаємовигідної економічної співпраці задля повного використання можливостей, "що пропонуються українським і польським ринками в контексті функціонуючої поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною". Згадали лідери й про участь Києва та Варшави в проєктах "Тримор'я" і "ЛитПолУкрБриг" тощо.

"Визнаємо, що гуманітарна та культурна співпраця залишається важливою частиною двостороннього порядку денного та буде спрямована на сприяння міжлюдським контактам, розробленню нових ініціатив та реалізації спільних проєктів у сферах освіти, науки, охорони здоров’я, спорту, молодіжних обмінів, туризму", – підсумовується в заяві Зеленського і Дуди.

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