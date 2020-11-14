Хворий на COVID-19 Зеленскький записав нове відео з лікарні: про що говорив

Президент України Володимир Зеленський, який був госпіталізований до лікарні "Феофанія" із коронавірусом, записав своє друге зверення звідти до українців.

Воно було оприлюднене на офіційному Telegram-каналі глави держави, а також на YouTube Офісу президента. "Мій другий влог із самоізоляції. Цього разу з Русланом Стефанчуком та Олексієм Резніковим говоримо про карантин вихідного дня, вибори у США, роботу Верховної Ради, нові КПВВ та здоров’я українців", – зазначив глава держави у дописі (щоб подивитися відео, доскрольте стоірнку до кінця).

Що стосується відео, то його президент почав з розповіді про те, як проходить лікування у "Феофанії". За словами Зеленського, там він нічим не відрізняється від інших пацієнтів.

"Кажуть, головна запорука швидкого одужання – це гарний настрій. Тому як це не парадоксально, але хочу подякувати нашим опонентам за фейк про те, що моє лікування коштує мільйони гривень на день. Дякую, що даєте можливість посміятися, піднімаєте настрій і дбаєте таким чином про моє здоров'я. Звичайно, все це маячня", – сказав Зеленський.

Крім того, глава держави зазначив, що, незважаючи на хворобу, продовжує виконувати свої робочі обов'язки віддалено, і запевнив, що його самопочуття дозволяє це робити.

Що стосується ситуації з пандемією в Україні загалом, то Зеленський закликав громадян дотримуватися карантину вихідного дня. Президент підкреслив, що тільки так країна зможе уникнути тотального локдауну.

"У нас є такий шанс. Але якщо продовжимо грати в добрих поліцейських на місцях, не будемо виконувати рішення уряду, програє вся Україна. Давайте цього не допустимо", – сказав Зеленський.

Наголосимо, що частину влогу президент присвятив зверненню до мешканців ОРДЛО і спеціально перейшов на російську мову. Зокрема, він запевнив, що Україна завжди відкрита для цих людей та висловив переконання, що війна, зрештою, закінчиться і більше ніщо не зможе роз'єднати український народ.

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