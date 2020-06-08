Зеленський хоче змінити законодавство через першу леді: про що мова

Політика 13:32, 8.06.2020 Оновлено: 14:48, 8.06.2020

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні немає законодавства, яке регулює інститут першої леді, і він хоче це змінити.

У коментарі "Українській правді" президент висловив переконання, що в першої леді, принаймні в майбутньому, повинні бути обов’язки.

Президент хоче наділити дружину обов'язками
Фото з Instagram

"Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що робитиме перша леді. Не будуть у неї запитувати (чим вона займається. – Ред.)", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що хоче розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт, щоб на законодавчому рівні закріпити обов’язки першої леді.

"Тут не потрібне ніяке бюджетне фінансування", – додав президент.

Раніше OBOZREVATEL розповів, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності, і запропонував вибрати найстильнішу першу леді.

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