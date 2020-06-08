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8 червня • оновлено в 14:46
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Зеленський хоче змінити законодавство через першу леді: про що мова

12.4т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні немає законодавства, яке регулює інститут першої леді, і він хоче це змінити.

В коментарі "Українській правді" президент висловив переконання, що у першої леді, принаймні у майбутньому, повинні бути обов’язки.

Президент хоче наділити дружину обов'язками

Президент хоче наділити дружину обов'язками

Фото з Instagram

"Тоді люди, обираючи президента, будуть розуміти, що робитиме перша леді. Не будуть в неї запитувати (чим вона займається – ред.)" – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що хоче розробити з дружиною та її помічниками законопроєкт, щоб на законодавчому рівні закріпити обов’язки першої леді.

"Тут не потрібне ніяке бюджетне фінансування", – додав президент.

Раніше OBOZREVATEL розповів, чим запам'яталися дружини президентів України за роки незалежності і запропонував вибрати найстильнішу першу леді.

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Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
президент Законодавство
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