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3 квітня • оновлено в 22:30
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Зеленський хоче призначити Дубину головою Міненерго

5.6т
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Ексглава НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина є кандидатом на пост міністра енергетики і навколишнього середовища.

Як стало відомо OBOZREVATEL, кандидатуру Дубини напередодні погодив президент Володимир Зеленський. Також він буде призначений першим віце-прем'єром.

Голосування по Дубині відбудеться на найближчому засіданні Верховної Ради, яке, як очікується, відбудеться вже наступного тижня.

Відзначимо, раніше на пост глави Міненерго розглядали Ольгу Буславець. Її підтримали члени комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках - голова правління "Нафтогазу". Саме він у 2009 році підписав контракти з "Газпромом". До роботи в "Нафтогазі" протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.

Олег Дубина

Олег Дубина

фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, ще під час виборів президента України в минулому році в мережі з'явилася інформація про те, що Олег Дубина увійде в команду Володимира Зеленського. Однак незабаром цю інформацію спростували.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
"Нові"- морди !
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Тарас Бор
Тарас Бор
Олег Дубина не подписывал газовый контракт в 2009 году.Его лично подписала тогдашний премьер Юлия Владимировна Тимошенко.
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