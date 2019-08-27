Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Ціна питання – сотні мільйонів: чому Україні невигідна нова ініціатива Зеленського

1.6т Читати матеріал російською

Бюджет України отримує від видачі віз іноземним туристам до півмільярда гривень на рік.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, МЗС України у відповіді на запит повідомив, що за 2018 рік було видано 142 666 віз, з них – з метою лікування (медичні візи) 2 816. Відмовлено у візах 537 іноземцям.

На видачі віз Україна заробила за 2018 рік 496 081 698 грн і 55 копійок консульського збору.

Ціна питання – сотні мільйонів: чому Україні невигідна нова ініціатива Зеленського

А в 2019 році вже видано 63 781 віз (з них 1890 медичних), 250 відмов. І в бюджет України надійшло 134 510 821 грн.

OBOZREVATEL нагадує, що президент Володимир Зеленський запропонував МЗС України розглянути можливість скасувати візи для тих іноземців, хто приїжджає в Україну на лікування. Цей крок, на його думку, повинен стимулювати розвиток медичного туризму в країні.

Новини
Решение с последствиями: перенесет ли Украина посольство в Иерусалим

В той же час Україна продовжує спрощувати візовий режим для іноземців. Більше року діє для 52 країн система видачі електронних віз. Тільки за першу половину 2019 року послугою е-візи скористалися 20 тис іноземців, на цьому Україна заробила 45 млн грн.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Ігор Соловей Ігор Соловей
Місце
Україна
Тег
туризм
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...