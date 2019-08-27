Ціна питання – сотні мільйонів: чому Україні невигідна нова ініціатива Зеленського

Бюджет України отримує від видачі віз іноземним туристам до півмільярда гривень на рік.

Як говориться в матеріалі OBOZREVATEL, МЗС України у відповіді на запит повідомив, що за 2018 рік було видано 142 666 віз, з них – з метою лікування (медичні візи) 2 816. Відмовлено у візах 537 іноземцям.

На видачі віз Україна заробила за 2018 рік 496 081 698 грн і 55 копійок консульського збору.

А в 2019 році вже видано 63 781 віз (з них 1890 медичних), 250 відмов. І в бюджет України надійшло 134 510 821 грн.

OBOZREVATEL нагадує, що президент Володимир Зеленський запропонував МЗС України розглянути можливість скасувати візи для тих іноземців, хто приїжджає в Україну на лікування. Цей крок, на його думку, повинен стимулювати розвиток медичного туризму в країні.

В той же час Україна продовжує спрощувати візовий режим для іноземців. Більше року діє для 52 країн система видачі електронних віз. Тільки за першу половину 2019 року послугою е-візи скористалися 20 тис іноземців, на цьому Україна заробила 45 млн грн.

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