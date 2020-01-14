Зеленський запропонував наділити Раду новими правами: нардепи підтримали

Верховна Рада України попередньо підтримала законопроєкт №1028 президента Володимира Зеленського, яким він пропонує внести зміни до Конституції і наділити парламент додатковими правами.

Відповідне рішення парламентарі ухвалили на засіданні ВР у вівторок, 14 січня. За нього проголосували 249 депутатів.

Законом зокрема пропонується розширити повноваження Ради, надавши їй право створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи "в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України".

Зеленський хоче наділити Раду новими правами

За словами заступника голови парламентського комітету з питань правової політики Валерія Божика, до цього законопроєкт перевірив Конституційний суд і визнав його таким, що повністю відповідає Основному закону – "без жодних застережень".

Зі свого боку представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що консультативним і дорадчим органом може стати комісія при Верховній Раді з кодифікації законодавства в певній сфері або робоча група, до складу якої, крім парламентарів, зможуть увійти й профільні фахівці в галузі права.

ВРУ попередньо підтримала законопроєкт №1028 rada.gov.ua

Для цього в першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю голосів (226 нардепів), а на одній із наступних чергових сесій ухвалений щонайменше 300 голосами.

Водночас під час голосування 14 січня проти ухвалення закону виступили народні депутати від "Батьківщини", "Європейської солідарності" та "Голосу". Наприклад, у фракції Тимошенко не розуміють мети нововведення, а в Порошенка і Вакарчука ідею взагалі називають безглуздою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами. Ним передбачається введення штрафів за кнопкодавство.

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