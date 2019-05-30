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/Політика

Зеленський готується до зустрічі з Путіним: озвучена дата і плани

2.7тЧитати матеріал російською

Зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" [Україна, Німеччина, Франція і Росія] щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 30 травня.

"Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, де 90% часу було відведено на обговорення Мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати, і готуватися до зустрічі в "нормандському форматі". Це може відбутися десь у середині липня, такий є план", — сказав Данилюк.

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

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За його словами, зараз команда президента Володимира Зеленського не має прямої комунікації з представниками Росії, а Україна формує свою позицію на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі, яка в подальшому і буде обговорюватися в "нормандському форматі".

Данилюк додав, що найближчим часом буде призначений персональний склад представників від України в Тристоронній контактній групі і запевнив, що Зеленський не бачить Віктора Медведчука представником в переговорному процесі від держави.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також провів переговори з сенатором США Робертом Портманом, під час яких обговорив політичну ситуацію в Україні, боротьбу з корупцією і врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Зеленский готовится к встрече с Путиным.....По его словам, сейчас команда президента Владимира Зеленского не имеет прямой коммуникации с представителями России".....А Путин то в курсе,что готовятся к встрече с ним?
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Запрещенный в Украине комик ЗЕ засветился в Крыму( фото)
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