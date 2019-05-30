Зеленський готується до зустрічі з Путіним: озвучена дата і плани

Зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" [Україна, Німеччина, Франція і Росія] щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися в середині липня.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" у четвер, 30 травня.

"Сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з міністрами закордонних справ Франції і Німеччини, де 90% часу було відведено на обговорення Мінського процесу. Такий активний діалог ми будемо продовжувати, і готуватися до зустрічі в "нормандському форматі". Це може відбутися десь у середині липня, такий є план", — сказав Данилюк.

Олександр Данилюк скріншот

За його словами, зараз команда президента Володимира Зеленського не має прямої комунікації з представниками Росії, а Україна формує свою позицію на переговорах з врегулювання ситуації на Донбасі, яка в подальшому і буде обговорюватися в "нормандському форматі".

Данилюк додав, що найближчим часом буде призначений персональний склад представників від України в Тристоронній контактній групі і запевнив, що Зеленський не бачить Віктора Медведчука представником в переговорному процесі від держави.

Путін і Зеленський obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський також провів переговори з сенатором США Робертом Портманом, під час яких обговорив політичну ситуацію в Україні, боротьбу з корупцією і врегулювання конфлікту на Донбасі.

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