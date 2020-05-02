Зеленський готує Саакашвілі дві нові посади – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати Міхеілу Саакашвілі посаду представника президента у Кабінеті міністрів.
Водночас із цим колишній президент Грузії може стати і секретарем Національної ради реформ, яку зараз очолює Зеленський, пише ZN.UA із посиланням на джерело в Офісі президент.
Видання зазначає, що Саакашвілі може вже отримати посаду на початку наступного тижня.
Зазначимо, що посаду представника президента в Кабміні з листопада 2019 року обіймає Олексій Перевезенцев.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився вносити подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром надасть план.
Новина про включення ексголови Одеської ОДА в уряд викликала величезний ажіотаж серед українців.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії та нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри він встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.