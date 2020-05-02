Зеленський готує Саакашвілі дві нові посади – ЗМІ

Тимур Григоренко Політика 13:58, 2.05.2020 Оновлено: 14:48, 2.05.2020

Президент України Володимир Зеленський має намір запропонувати Міхеілу Саакашвілі посаду представника президента у Кабінеті міністрів.

Водночас із цим колишній президент Грузії може стати і секретарем Національної ради реформ, яку зараз очолює Зеленський, пише ZN.UA із посиланням на джерело в Офісі президент.

Видання зазначає, що Саакашвілі може вже отримати посаду на початку наступного тижня.

Міхеіл Саакашвілі

Зазначимо, що посаду представника президента в Кабміні з листопада 2019 року обіймає Олексій Перевезенцев.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відмовився вносити подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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