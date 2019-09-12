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12 вересня • оновлено в 16:24
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Розпуск ЦВК: Комітет виборців виступив проти рішення Зеленського

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Комітет виборців України (КВУ) виступив проти рішення президента Володимира Зеленського розпустити Центральну виборчу комісію (ЦВК).

"КВУ вважає це рішення політично мотивованим", – заявила заступниця генерального директора Комітету виборців України Наталія Линник в ефірі ObozTV.

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На думку Линник, президент хоче розпустити чинний склад Центрвиборчкому заради проведення дострокових місцевих виборів.

"Мета – проведення т.тзв."четвертого туру виборів", про який говорив президент Зеленський на святкуванні перемоги своєї парламентської більшості 21 липня. Йдеться про проведення дострокових місцевих виборів – як в окремих містах-мільйонниках, так і загалом по всій Україні", – зазначила вона.

У КВУ звернули увагу, що приводом до призначення виборів може стати завершення реформи децентралізації в Україні.

"Експерти називають різні дати. Одні кажуть, що це початок 2020 року, інші кажуть, що можливе проведення цих виборів вже з 1 по 15 грудня поточного року", – уточнила Линник.

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Вона припустила, що скандальна ініціатива президента "остаточне і безповоротне рішення", оскільки коаліція "Слуги народу" зможе набрати необхідну кількість голосів.

"Це перший прецедент в історії України, коли буде повністю змінено склад ЦВК на догоду політичним цілям. Як я вже назвала вище – це проведення місцевих виборів. А можливо і проведення дострокових парламентських виборів, якщо парламент не ухвалюватиме рішення, які їм пропонує президент України", – наголосила Линник.

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Згідно з позицією КВУ, аргументи Зеленського не є достатнім обґрунтуванням для зміни складу Центрвиборчкому.

Линник пояснила, що більшість аргументів у поданні президента побудовані на судових рішеннях, які скасували низку постанов ЦВК.

"Але значною мірою вони свідчать про наявність глобальніших проблем, пов'язаних із різночитанням виборчого законодавства – як представниками ЦВК, так і судами. Тому КВУ наполягає на продовженні виборчої реформи. Щоб законодавчих колізій і такого різночитання не виникало", – резюмувала експерт.

9 вересня Зеленський вніс до Ради подання про розпуск ЦВК

9 вересня Зеленський вніс до Ради подання про розпуск ЦВК

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський вирішив розпустити Центральну виборчу комісію. Відповідне подання було підписане 9 вересня і подане до Верховної Ради для остаточного рішення.

Також у "Слузі народу" вже анонсували нові дострокові місцеві вибори, які можуть відбутися в декількох регіонах.

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Теми
Новини ObozTV Місцеві вибори в Україні Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Наталя Лінник  Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ЦВК КИУ Верховна Рада України
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