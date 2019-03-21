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"Зеленський готовий знятися": росЗМІ вибухнули жовтою "сенсацією" про вибори в Україні

5.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий був би поступитися своїм місцем лідеру гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку. Після цих слів російські пропагандистські ЗМІ активно почали розганяти фейк про те, що шоумен нібито висловив готовність зняти свою кандидатуру.

Їхні шпальти почали майоріти заголовками: "Зеленський готовий знятися з виборів заради Вакарчука", "Зеленський готовий знятися з президентських виборів в Україні", "Зеленський заговорив про відмову від участі у виборах" тощо.

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Клікбейт росЗМІ про Зеленського

Скріншот сторінки

Використовуючи такий жорсткий клікбейт, рупори Кремля намагалися повністю спотворити зміст цієї новини. Зауважимо, що брехню російських ЗМІ охоче підхопили і деякі українські інформаційні ресурси.

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Фейкову подачу новини про Зеленського підхопили навіть деякі українські ЗМІ

Фейкову подачу новини про Зеленського підхопили навіть деякі українські ЗМІ

Скріншот сторінки

Фейкову подачу новини про Зеленського підхопили навіть деякі українські ЗМІ

Фейкову подачу новини про Зеленського підхопили навіть деякі українські ЗМІ

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Севченко Николай
Севченко Николай
Есть вероятность, что Зеленский снимется во втором туре, чтобы победила Юля
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