Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність випробувати на собі вакцину від COVID-19, яку розробляють вітчизняні вчені.

Під час великого інтерв'ю чотирьом телеканалам глава країни повідомив, що українська вакцина може стати унікальною. Трансляція розмови Зеленського з журналістами велася на YouTube-сторінці "Сегодня" 22 жовтня.

Відповідаючи на запитання про вакцину, яка розробляється в Україні, президент пояснив, що говорити зараз про конкретні терміни неможливо. Президент зазначив, що перепитував, чи можна прискорити процес, але отримав негативну відповідь. Якщо його скоротити, то результат досліджень можуть не визнати в світі.

Як розповів український лідер, дослідження потенційної вакцини в Україні вже проводилися, проте не на людях.

"Вона [вакцина], скажу так, унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна тому, що не така, як інші. І це правда, це ключове в цій вакцині. Що важливо: ми знаємо, у нас є матеріали й інформація, що дослідження проводилися, але не на людях", – сказав Зеленський.

На запитання, чи готовий він випробувати український препарат на собі, президент відповів ствердно.

"У прямому ефірі?" – запитав журналіст. "Шоу Трумана..." – пожартував глава країни.

"Ті результати, які показували, я із задоволенням. Якщо скажуть – так", – додав він.

Більш детально про нове велике інтерв'ю українського президента читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський заявив, що "посадками" в Україні повинен займатися не президент країни, а уповноважені на це органи.