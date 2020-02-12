Часто доводиться чути дуже логічний ланцюг тез. 1. Путін хоче капітуляції України. 2. Зеленський готовий виконати вимоги Путіна заради "миру". Усвідомлює він при цьому, що це може означати фактичну капітуляцію, чи ні - справа інтерпретації. Він думає, що ні, ви думаєте, що так - тут у кожного може бути своя думка, адже у нас демократія. 3. Більшість українців згідно соцопитувань бажають "миру", навіть розуміючи, що їх інтерпретація може відрізнятися від президентського, ба більше путінського бачення майбутнього України. Але у нас демократія - дивись пункт 2.

Такі міркування породжують відчай серед тих, хто прекрасно розуміє плани Путіна і здогадується про те, що президент України вважає "українськими інтересами". А особливо, що він такими інтересами не вважає і чим готовий пожертвувати. Але тут є велика помилка. Відсіч агресорові - це не предмет волі більшості. Приймати рішення тут мають ті, хто сплатив кров‘ю та життям за існування України. Вони і тільки вони можуть встановлювати межі компромісу. І ще одне. Захист країни під час іноземної зброєнної агресії - це не право, а обов‘язок президента. Є чіткі алгоритми дій, які прописані в Конституції і законі України "Про оборону".

А тим, хто розказує тут про "народ хоче", можу порадити винести на референдум чи соцопитування цноту своєї дружини, якщо вже так кортить попитати у сторонніх про те, що робити з основою людської гідності когось, кого доля випадково змусила коритися твоїй владі.

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