Зеленський готовий подати невідкладний законопроект про статус полонених і зниклих безвісти воїнів

Президент України Володимир Зеленський готовий підтримати законопроект про статус полонених і зниклих безвісти учасників війни на Донбасі.

Під час зустрічі з матерями загиблих українських захисників в Кривому Розі 26 серпня він заявив, що подасть цей документ як невідкладний, повідомляється на сайті глави держави.

"Готовий підтримати цей законопроект", – сказав президент.

Зеленського також попросили сприяти запуску роботи секретаріату постійної комісії з розшуку зниклих безвісти, без якої немає можливості створювати пошукові групи українських воїнів і формувати єдиний реєстр.

Глава держави назвав інтеграцію учасників війни в мирне життя одним з найважливіших завдань для країни.

"І ми, і всі українці після нас будуть завжди вдячні героям, які захистили Україну в тому важкому 2014 році, в наступні роки. Тоді дійсно було збережено єдність нашої держави – завдяки тому, що об'єдналися всі, суспільство реально стало на захист України", – підкреслив Зеленський.

Зазначається, що в Кривому Розі Зеленський зустрівся з заступником держсекретаря США Стівеном Біганом. Вони спільно відвідали сквер Героїв і вшанували пам'ять загиблих захисників України, поклавши квіти до меморіалів загиблих воїнів АТО і жертвам Иловайской трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 серпня до Дніпропетровської області приїхав президент України Володимир Зеленський.

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