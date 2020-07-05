Зеленський готовий чинити радикально, але є нюанс, – Сивохо

Президент України Володимир Зеленський готовий діяти радикально, але на ньому лежить занадто великий тягар відповідальності.

Як заявив у інтерв'ю "Стране" колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, оточення Зеленського все більше затуляє його від об'єктивної інформації, "незважаючи на те, що у нього є телефон і він може читати".

"Я ненавиджу вислів "тепла ванна". Але навколо будь-якої людини можуть створити таку обстановку, що проникатиме тільки та інфа, яка потрібна. Я вважаю, що треба ухвалювати радикальні рішення в таких випадках", – сказав він.

На запитання, чи готовий Зеленський вчинити радикально, Сивохо відповів ствердно.

"Мені здається, що так. Я знав Зеленського ще до його президентства. Тоді він умів чинити радикально. Але занадто великий тягар відповідальності лежить", – додав ексрадник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сивохо зізнався, що за час роботи в РНБО до нього жодного разу не звернулися за порадою.